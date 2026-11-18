Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó que se retuvo una motocicleta conjuntamente con Patrulla Rural, conducida por un menor de 14 años, con escape libre, sin documentación reglamentaria, falta de luces, casco y chapa patente sobre un Camino Rural.
Volver a Chacabuquero.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Novedades sobre un robo en Chacabuco
- Golía: "Venimos realizando obras en Chacabuco en un contexto complicado"
- Más datos del accidente en el acceso a Chacabuco
- Incidente con demorados entre Chacabuco e Irala
- Policiales de Chacabuco: Hallazgo - Choque
- Salida de bomberos por un incendio en Chacabuco
- Nuevo robo en una zona particular de Chacabuco
- Dónde queda el barrio en el que se construirán las 30 Viviendas de Chacabuco
- Mujer agredida en la noche de Chacabuco
- Firman el inicio de una obra en Chacabuco e inauguran otra
Todavía se habla de esto:
- Celebran las bodas de plata de un sacerdote de Chacabuco
- Fin de semana en Chacabuco entre dos estilos de baile
- Instalan pulsadores de emergencia en las escuelas de Chacabuco
- Registros de lluvias actualizados de Chacabuco y la zona
- Violenta situación en la madrugada de Chacabuco
- El viento causó daños en Chacabuco
- Registro de lluvias en Chacabuco y cómo sigue el tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario