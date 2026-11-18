Y quién ejecutará la obra. Acto de firma de contratos.
Esta mañana en el Palacio Municipal se firmó el contrato para la construcción de 30 viviendas en un barrio de Chacabuco.
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Se trata de un acto que culmina una gestión que comenzó hace 1 año y medio cuando se hizo el sorteo. Los beneficiarios, algunos de los cuales estuvieron presentes, son personas que adquirieron lotes a través del plan Chacabuco para Todos I en la quinta 784, en Combatientes de Malvinas y 630. Actualmente el barrio se llama "Amanecer". Ya cuenta con red eléctrica e iluminación.(sigue)
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Veinte de las viviendas seran construida por la empresa local "Mical Materiales SAS" (presupuesto de 1.548 millones de pesos) y diez, por una firma llamada Mavic SRL (presupuesto de 727 millones de pesos). El intendente Rubén Darío Golía destacó la posibilidad de llevar a cabo este proyecto mientras a escala nacional la obra pública está parada o sin ejecución.
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