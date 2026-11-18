Esta tarde.
Esta tarde se registró un incidente con demorados en el camino que une a Chacabuco con Irala.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, cerdo y pollo
Personal de la Patrulla Rural redujo al menos a dos masculinos. Al menos uno tenía en su poder un arma blanca tipo machete. Esta situación se dio luego que un llamado telefónico alertara sobre la presencia de unos sospechosos en un descampado a la vera del camino a Irala. A su vez, una mujer le informó a la Policía de Chacbuco que su nieto le habia robado una moto Gilera a su padre y se había dirigido a Irala a venderla.
|BS Electricidad del automotor
La Patrulla Rural fue al lugar para ver si se trataba de un mismo hecho o de cuestiones distintas. También se alertó a la Policía de Bragado ante la posibilidad que los sospechosos estuvieran ya en ese distrito. Antes del puente sobre el Río Salado la Patrulla Rural observó a los sospechosos y un auto. Cuando el personal policial quiso identificar a los sujetos estos escaparon hacia un campo. Sin embargo, no llegaron muy lejos. Los aprehendieron y pidieron refuerzos.
|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
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