Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|BS Electricidad del automotor
Una persona de sexo femenino que circulaba en moto cayó al pavimento.Al parecer, se le cruzó un perro en el camino. Ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen, en inmediaciones con la intersección con la calle Ladaga Rosito. La persona trasladada en ambulancia sería de apellido Silva.
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