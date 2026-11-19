Últimas horas.
Recuerda. En las últimas horas se esclareció otro robo ocurrido en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, Chacabuco
Fue encontrada en Chivilcoy una moto Zanella 110 que había sido robada en Chacabuco el 14 de noviembre de 2026. Estaba en poder de un menor de 14 años que estaba circulando por la vecina ciudad cuando fue abordado por personal policial. El joven fue demorado. (sigue)
|BS Electricidad del automotor
Inspección. Personal policial realizó una inspección en un hotel alojamiento de Chacabuco luego que una empleada escuchara que alguien le daba una patada a una puerta. No se encontró a ningún sospechoso.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
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