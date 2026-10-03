Muchos vehículos retenidos por controles de alcoholemia en Chacabuco

Madrugada.Se agregaron más datos del viernes.
La Subsecretaría de Tránsito informó que se secuestraron varios rodados tras controles de alcoholemia en Chacabuco.
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Se llevó a cabo un operativo de prevención y control de alcoholemia en las esquinas de Carlos Pellegrini y Deán Funes, e Hipólito Yrigoyen y San Isidro Labrador. Durante el procedimiento se retuvieron ocho automóviles con sus respectivas licencias de conducir y tres motocicletas por falta de documentación reglamentaria (una de las cuales registraba, además, exceso de ocupantes). En los once casos, los test de alcoholemia arrojaron resultado positivo. Por otro lado, en el recorrido de patrullaje de los móviles y motos de Tránsito, se retuvieron dos licencias de conducir por cruzar semáforos en luz roja y se procedió a la retención de otras dos motocicletas que evadieron el control, cuyos conductores circulaban sin documentación y sin casco.
Por otro lado, el viernes durante el recorrido diario de los móviles y motos de tránsito, se procedió a la retención de una motocicleta por circular sin la documentación reglamentaria y sin casco. Asimismo, se retuvieron dos licencias de conducir: una por circular sin el seguro obligatorio y otra por la misma falta sumada a la ausencia de casco. Además, se confeccionó un acta de infracción por estacionar un camión en una zona no permitida, tres por realizar giros a la izquierda y 16 por estacionar sobre la ciclovía.
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