Recuperan un monumento de Chacabuco y algo más

Jornada de homenaje.
El Municipio de Chacabuco presentó esta mañana las tareas de recuperación de un céntrico lugar de la ciudad
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Comenzó con la puesta en valor del Monumento al Tango, inaugurado en el 2004. Tarea realizada por Claudio Stefanini. Se hizo un homenaje a su creador, José Antonio Perrone, Se recordó su figura y también se presentó un espectáculo de canción y danza de la música popular porteña, en el Patio de los intendentes del Palacio Municipal, esta mañana (sigue 👇).
Según comentó el intendente Rubén Darío Golía, se continuará recuperando el Pasaje Sangiani, donde está el monumento. Se volverán a colocar placas para recordar a los tangueros fallecidos y otros arreglos en el lugar.
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