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sábado, 3 de octubre de 2026

Recuperan un monumento de Chacabuco y algo más

 

tango Chacabuco

Jornada de homenaje.

El Municipio de Chacabuco presentó esta mañana las tareas de recuperación de un céntrico lugar de la ciudad



Volver a Chacabuquero.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

Comenzó con la puesta en valor del Monumento al Tango, inaugurado en el 2004. Tarea realizada por Claudio Stefanini. Se hizo un homenaje a su creador, José Antonio Perrone, Se recordó su figura y también se presentó un espectáculo de canción y danza de la música popular porteña, en el Patio de los intendentes del Palacio Municipal, esta mañana (sigue 👇).

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Según comentó el intendente Rubén Darío Golía, se continuará recuperando el Pasaje Sangiani, donde está el monumento. Se volverán a colocar placas para recordar a los tangueros fallecidos y otros arreglos en el lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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