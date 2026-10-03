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sábado, 3 de octubre de 2026

Motociclista gravemente lesionado en Chacabuco

 


Hospitalizado.

El conductor de una moto sufrió fracturas y politraumatismos en un accidente de tránsito ocurrido este sábado.



Volver a Chacabuquero.

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Quedó internado en el Hospital tras ser traslado en ambulancia. Chocó con un auto estacionado en acceso Hipólito Yrigoyen entre Espora y Andrés de Vera. Los vehículos fueron retenidos por la Policía para peritajes. Al coche lo entregaron posteriormente, le contó una vecina a Chacabuquero.

Emiliano C Minchilli Comunicación Chacabuco
Emiliano Minchilli comunicación y reporte gráfico

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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