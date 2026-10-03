Vehículos retenidos por distintos motivos en Chacabuco

Esta tarde.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que se procedió a la retención de un automóvil en Saavedra, entre Pueyrredón y San Lorenzo, por realizar ruidos molestos (aceleraciones y «cortes») y circular sin la chapa patente delantera.
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Asimismo, durante los recorridos de patrullaje de móviles y motos del área, se retuvo una motocicleta estacionada en la intersección de las calles Padre Doglia y José Paso debido a la falta de luces, faros y chapa patente.
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