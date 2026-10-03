Comunicado: "El reclamo y la lucha de ATE lograron un avance salarial significativo"

Comunicado de prensa
Desde ATE Seccional Chacabuco informamos que, luego del conflicto salarial, los reclamos efectuados, las presentaciones formales y las acciones sindicales impulsadas por nuestra organización, logramos que el intendente Darío Golía asumiera personalmente la representación del Municipio en la Comisión de Relaciones Laborales.
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La intervención directa del intendente, que habíamos solicitado expresamente, permitió destrabar una negociación que hasta ese momento se encontraba paralizada. Durante semanas denunciamos la falta de una discusión sustancial, las maniobras dilatorias, la ausencia de información económica y la falta de voluntad efectiva para alcanzar un acuerdo, a pesar del importante crecimiento de los ingresos coparticipables recibidos por Chacabuco.
Como resultado de esta nueva instancia de diálogo, alcanzamos un acuerdo que, por su porcentaje acumulado y su composición, se ubicará entre las paritarias municipales más altas de la provincia de Buenos Aires (sigue👇).
El resultado integral del ciclo paritario iniciado en 2026, incluyendo los incrementos ya percibidos y los acordados hasta abril de 2027, queda conformado de la siguiente manera: 4% remunerativo en enero de 2026; 4% remunerativo en febrero; 2,5% remunerativo en marzo; 3,5% remunerativo en abril; 3% remunerativo en mayo; bono no remunerativo de $50.000 en mayo; 4% remunerativo en julio; 4% remunerativo en octubre, calculado sobre el salario básico de julio; bono no remunerativo de $100.000 en octubre; 3,5% remunerativo en noviembre, calculado sobre el salario básico de octubre; 3,5% no remunerativo en enero de 2027, calculado sobre el básico de noviembre de 2026, que se incorporará como remunerativo en marzo; bono no remunerativo de $50.000 en enero de 2027; 3,5% no remunerativo en febrero, calculado sobre el básico de noviembre de 2026; bono no remunerativo de $50.000 en marzo; incorporación al salario básico en abril de 2027 del tramo correspondiente a febrero, condicionada en el acta a la evolución de los recursos e ingresos municipales.
Una vez incorporado al salario básico el último tramo previsto para abril de 2027, la recomposición remunerativa acumulada desde enero de 2026 alcanzará el 36,27%. A ello se suman bonos por un total de $250.000 durante todo el período.
Asimismo, acordamos la reapertura de la paritaria 2027 durante marzo, por lo que los incrementos ya establecidos no impedirán discutir una nueva recomposición salarial para el resto del año.
Sabemos que este resultado no alcanza para recuperar íntegramente el poder adquisitivo perdido ni satisface todas las necesidades de las familias municipales. Sin embargo, representa un avance significativo frente a la posición inicial del Departamento Ejecutivo y demuestra que la organización, la firmeza y la participación de las trabajadoras y los trabajadores permiten obtener resultados concretos.
También dejamos expresamente ratificados nuestros reclamos por el pase a planta permanente de la totalidad del personal con más de doce meses de antigüedad y por la entrega de la información económica, presupuestaria, financiera y de personal solicitada oportunamente.
Apelamos de manera directa al intendente electo y en ejercicio de su mandato como máxima autoridad política del Municipio. Valoramos que haya asumido personalmente la negociación y que se haya abierto una instancia de diálogo democrático y solidario entre las trabajadoras, los trabajadores y la representación política local.
Sostenemos que los mayores recursos recibidos por nuestra ciudad deben distribuirse de manera justa y equitativa, priorizando el salario y las condiciones de vida de quienes sostienen diariamente los servicios públicos municipales.
Este acuerdo no representa el final de nuestros reclamos. Es un avance construido colectivamente y un nuevo punto de partida para continuar defendiendo el salario, la estabilidad laboral y la dignidad de todas las trabajadoras y todos los trabajadores municipales.
Firma: Asociación Trabajadores del Estado / Seccional Chacabuco
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