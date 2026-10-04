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domingo, 4 de octubre de 2026

Choque, temprano en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.



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Participaron una moto Honda Titán guiada por un joven de 21 años que estaba circulando por la calle y una camioneta VW Saveiro que estaba estacionada. Fueron convocados la Policía y el personal de Tránsito. No hubo lesionados. Ocurrió en Deán Funes entre Alvear y San Juan.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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