Que en paz descanse: Adalberto
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- Omar Adalberto Palavecino. Falleció a los 62 años. Casa de duelo: Lamadrid 220. Sepelio a las 15.00.
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