Este vienes.
Se comunicó con Chacabuquero una vecina porque la van a desalojar dos familias de un inmueble de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto, en Insiarte 485
Se trata de dos familias con 4 menores de edad que residen en el barrio Alcira de la Peña. La medida se tomaría por falta de pago. "Los terrenos se estaban abonando -comentó la vecina-. Mucha gente cuando las cuotas se fueron de control no pudieron seguir pagando, y hace 20 dias le llegó la orden de desalojo, se habló por todos lados, hasta abogado y no pudieron hacer nada, ni quisieron". Al parecer, alguien abonó dinero a un representante legal para tratar de parar el desalojo pero no hubo novedades. (sigue)
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
"Anoche ya vaciaron las casas porque hoy a las 9.00 vienen a desalojar", agregó la vecina. Cabe recordar que este barrio surgió de una ocupación de terrenos que originalmente habían sido loteados para beneficiarios de un sindicato. Tras varios años de negociaciones se llegó a acordar un plan de pagos de los lotes a una entidad que era la dueña de las tierras. Al parecer, algunos de los vecinos han tenido problemas para afrontar esta situación.
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