Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
Una mujer que iba en una moto cayó al pavimento. Según los vecinos, la accidentada llevaba casco. No obstante, quedó tendida en el suelo y fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Belgrano y Sarmiento.
|El Corte Perfecto, en Insiarte 485
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