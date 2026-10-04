Video: Así fue inaugurado el mural del Indio Solari de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se llevó a cabo la inauguración del mural gigante en memoria del Indio Solari en la plazoleta Necochea de Chacabuco.
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Se trata de un proyecto colectivo en el que participaron distintos artistas locales. Gonzalo Rosales, recordó que tras el fallecimiento de Carlos Solari, se puso en contacto con él Melina Lemos, quien propuso realizar un mural. Desde entonces estuvieron juntando pintura. También se contactaron con Claudio Stefanini y de esta manera se concretó la posibilidad de llevar a cabo la obra en la extensa pared de la plazoleta.
Esta tarde el mural fue presentado oficialmente en el marco del "1° octubre sin el Indio" una propuesta cultural de alcance nacional. Estuvo presente el intendente Rubén Darío Golía. Varias personas pasaron la tarde tomando mates y escuchando la música de los Redonditos de Ricota.
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