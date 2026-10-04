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domingo, 4 de octubre de 2026

Se impone un nuevo motivo para sancionar a los automovilistas en Chacabuco



 Y algo más.

La Subsecretaría de Tránsito realizó este domingo un operativo dinámico en distintos puntos de Chacabuco. Se imponen los ruidos molestos como causa para sancionar a conductores de autos.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron ocho motocicletas por circular sin la documentación reglamentaria, dos de las cuales carecían de chapa patente y luces. Se labraron dos actas de infracción por ruidos molestos (música alta en automóviles), cuatro actas por estacionar sobre la ciclovía y dos actas por girar a la izquierda. Asimismo, se retuvieron cinco licencias de conducir por circular sin casco y sin seguro obligatorio.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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