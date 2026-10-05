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lunes, 5 de octubre de 2026

Más datos del vecino accidentado en una avenida de Chacabuco

Esta tarde.

Un vecino de 92 años fue trasladado al hospital municipal con una lesión en la cabeza esta tarde en la ciudad de Chacabuco. 



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De acuerdo a personas que lo asistieron, el accidentado iba en bicicleta y sufrió una caída. Se habló de que lo habría rozado o chocado una camioneta que siguió circulando. No obstante habrá que esperar al registro de las cámaras de seguridad de la zona para ver lo que sucedió. Ocurrió en Lamadrid y San Martín, en la mano ascendente. Posteriormente se dupo que el lesionado es de apellido Domínguez (sigue 👇).

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Otro. Por otro lado, un vecino fue trasladado a un centro médico de Junín a raíz de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana, alrededor de las 8.00, en Insiarte entre Pasaje Olmedo y Junín. Habría colisionado con una camioneta, pero se fue del lugar antes del arribo de la Policía. Luego fue por sus propios medios al nosocomio y se descubrió que había sufrido un traumatismo de cráneo. La Policía está buscando registros de cámaras de seguridad para tratar de identificar a la camioneta.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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