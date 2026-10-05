La Municipalidad de Chacabuco busca cobrar deudas a obras sociales y prepagas

Reunion y objetivos económicos.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó esta mañana una reunión de trabajo con integrantes del equipo económico municipal, con el objetivo de proyectar las acciones para el último trimestre del año y continuar fortaleciendo la administración de los recursos municipales.
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Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la optimización de gastos, inversiones, eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión (sigue 👇).
Como uno de los principales ejes de la reunión, se analizaron y proyectaron una serie de medidas orientadas a fortalecer la recaudación municipal durante el último tramo del año.
Entre las acciones previstas se encuentran: 1- Implementación de un plan de regularización del Derecho de Construcción vencido, con más de 180 días. 2- Impulso de un plan de pago con vigencia hasta el 31 de diciembre. 3- Intimación y acciones de apremio a Obras Sociales y empresas de medicina prepaga con obligaciones pendientes. 4- Intimaciones a contribuyentes morosos. 5- Implementación del sistema de pago mediante código QR, con el objetivo de facilitar y agilizar los mecanismos de pago.
De la reunión participaron el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; el Jefe de Compras, Fabián Cattaneo; el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso; el Asesor Letrado, Matías Sassoni; y el Director de Recaudación, Luis Rojas.
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