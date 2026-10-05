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lunes, 5 de octubre de 2026

Emitieron la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona.



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Cómo había adelantado Chacabuqueto, la probabilidad de lluvias aumentan este miércoles por la tarde. Las localidades alcanzadas son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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