Emitieron la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Cómo había adelantado Chacabuqueto, la probabilidad de lluvias aumentan este miércoles por la tarde. Las localidades alcanzadas son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia.
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