Video: Robó en Junín, fue a pistear y lo detuvieron

Lo captaron las cámaras de seguridad.
En Junín la Policía detuvo a una persona por el robo de una moto Yamaha XTZ 250 de una concesionaria.
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El propietario del comercio ubicado en Rivadavia al 1600 constató que alguien había ingresado al local luego de romper el vidrio de uno de los ventanales, para posteriormente sustraer una motocicleta Yamaha XTZ 250.
A raíz de la denuncia, se dio intervención a la UFIJ N° 6 del Departamento Judicial Junín, desde donde se dispusieron las diligencias correspondientes, entre ellas la intervención de Policía Científica y el relevamiento de cámaras de seguridad. En ese marco, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Junín Segunda de la vecina ciudad, con apoyo del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo, llevó adelante un minucioso seguimiento de las imágenes, logrando establecer el recorrido efectuado por el autor luego de cometer el ilícito. Las tareas investigativas permitieron avanzar en la identificación y localización del sospechoso, desarrollándose posteriormente un operativo policial que posibilitó su aprehensión (sigue 👇).
Posteriormente mediante la continuidad del seguimiento y las diligencias realizadas en distintos puntos de la ciudad, se logró localizar y recuperar en Lartigau y circunvalación la motocicleta sustraída. El procedimiento permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho, quedando el aprehendido y el rodado recuperado a disposición de la autoridad judicial interviniente.
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