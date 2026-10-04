Incidentes en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportaron incidentes en la zona céntrica.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un altercado entre personas en Zapiola entre Alsina y Primera Junta. La Policía fue convocada para contener la situación pero cuando los móviles arribaron al lugar, los involucrados se habían retirado del lugar.
También se necesitó de la Policía para que personal de Tránsito pudiera secuestrar una moto en Lamadrid y San Lorenzo. Y hubo incidentes en la Guardia del Hospital municipal.
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