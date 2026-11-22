Tránsito.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó un informe sobre el operativo de la madrugada del domingo.
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Anoche se divisaron al rededor de unas 15 motocicletas de la ciudad de Chivilcoy de las cuales dos fueron retenidas por realizar disturbios con sus escapes antirreglamentarios y arrojando objetos a los inspectores (piedras)
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