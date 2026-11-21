Este mediodía.
La salida de bomberos del mediodía fue motivada por un incendio en un auto.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en inmediaciones de Coronel Suárez y Conte Veronelli. Los daños fueron totales. El coche es un Fiat Uno.
Foto aportada por un vecino.
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