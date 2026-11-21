Sospechoso.
En las últimas horas se registró un llamativo intento de suplantación de Identidad.
Volver a Chacabuquero.
El caso fue difundido por los afectados a través de las redes sociales pero causa preocupación por el alcance que pudo haber tenido. Alguien se hizo pasar por Nicolás Golía, referente de la Juventud Peronista y sobrino del intendente, y le envió un mensaje por Whatsapp a su propio padre, Juan Manuel Golía, diciendo que había perdido el teléfono y ese era su nuevo perfil en este servicio de mensajería. "Hola pa!", fue la manera en la que lo saludó. Obviamente Golía desconfió al instante y llamó por teléfono al contacto pero nadie le respondió. El número tiene característica de la Ciudad de Buenos Aires (11). Fue por eso que el propio Nicolás Golía dio a conocer lo ocurrido con una captura de pantalla para que se viera el numero y nadie caiga en una posible estafa.
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