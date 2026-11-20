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El Municipio de Chacabuco dio a conocer tres beneficios para aquellos que quieran invertir y desarrollar nuevas actividades comerciales en Chacabuco
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|El Corte Perfecto, en Insiarte 485
La información fue brindada por Walter Arozamena, responsable de la Oficina de Habilitaciones. A través de un programa de beneficios, se establecen tres importantes eximiciones para quienes inicien una nueva actividad comercial: Eximición del pago de la prefactibilidad comercial; del costo del trámite de habilitación, que anteriormente representaba el 1% del valor de los bienes muebles declarados; y del pago de la tasa de Seguridad e Higiene durante los primeros tres bimestres.
Desde el área municipal de Habilitaciones destacaron que "esta iniciativa busca reducir los costos iniciales, facilitar la apertura de nuevos emprendimientos y acompañar a comerciantes e inversores que eligen Chacabuco para desarrollar sus proyectos". Cabe recordar que en el último año se ha ido reduciendo la cantidad de habilitaciones mes tras mes.
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