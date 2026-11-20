Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para esta tarde para Chacahuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. La probabilidad de lluvias se extiende hasta la noche. Mañana podría llover también.
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