Destacada.
Una periodista oriunda de Chacabuco, está en carrera para ganar un premio Martín Fierro a la Salud.
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|El Corte Perfecto, en Insiarte 485
Se trata de Valeria Román, quien integra la lista de prenominados en la categoría Comunicadores en Salud junto a Guillermo Lobo, Natalia Paratore, Florencia O'Keeffe, Florencia Ballarino, Irene Hartmann, André Gentil, Natalia Lazzarini, Gastón Ortiz y Alejandro Horvat. Se vota hasta el 23 de noviembre de 2026. Luego de allí saldrán los ternados definitivos. Los premios se entregan el 1° de diciembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.
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