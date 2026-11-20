Situación.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para pedir ayuda para poder a vivir en su casa junto a su familia.
Volver a Chacabuquero.
|Así quedó la casa
Se llama Patricia. Hasta hace unos días residía en una vivienda junto con cuatro menores, su hermana y una sobrina. En la noche del lunes, en medio de la tormenta que afectó Chacabuco y la zona, se cayó parte del techo. Todos fueron evacuados y trasladados al Hogar del Niño. comenzó a pedir ayuda por las redes sociales y algunos vecinos le donaron ropa y zapatillas. Sin embargo, ahora necesita materiales de la construcción para levantar la casa: tirantes, chapas y cemento, además colchones. (sigue)
|El Corte Perfecto, en Insiarte 485
La casa está en el barrio Los Amigos, que se encuentra en terrenos aledaños a la estación de tren, en inmediaciones de Pellegrini y Doctor Fernández. Patricia y su familia residen en el lugar desde hace 9 meses. Contacto: 2352464276.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
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