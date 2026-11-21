Detalles.
Hubo controles de tránsito en la madrugada de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Durante el día operativo de prevención sobre calle Quintana y San Lorenzo, operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad donde se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria. Se labraron 19 actas de infracción por girar a la izquierda. Un acta de infracción por poda sin autorización. Se labraron 18 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se retuvieron 6 licencias de conducir por circular sin casco. Un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (doble fila) dos actas de infracción por girar en u. Nocturnidad, Operativo dínamico en distintos puntos de la ciudad recorrido de móviles y motos de tránsito donde se retuvo una motocicleta con escape antirreglamentario sobre calle Maipú y Tucumán. Una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de luces. Una motocicleta por circular su conductor en estado de alcoholemia positivo. Operativo estático sobre calle Olavarría y Cerrito dónde se retuvieron cuatro automóviles con sus respectivas licencias de conducir por circular sus conductores en estado de alcoholemia positivo de los cuales dos se le otorgó conductor alternativo. Móvil apostado sobre Ruta 7 Km 203 los tubos, km 204 entre Moreno y Alberdi(Garita) personal apostados en Plaza Cinco de Agosto, General Paz,Necochea, Belgrano. Operativo de prevención sobre Acc Juan XXlll y zona centrica.
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