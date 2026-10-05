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lunes, 5 de octubre de 2026

Chocó con un chancho en una ruta de Chacabuco

Esta noche.

Un vehículo chocó con un porcino esta noche en la autopista que une Chacabuco con Junín.



Volver a Chacabuquero.

El rodado era un utilitario que sufrió daños materiales. el conductor no sufrió lesiones. El cerdo falleció. Al parecer no tenía marca por lo cual no se pudo establecer de dónde provenía. Ocurrió en inmediaciones del límite entre ambos distritos. La policía de chacabuco asistió al conductor del vehículo accidentado. 

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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