Funcionaria de Chacabuco sigue obteniendo títulos

Recién aprobada.
Una funcionaria municipal anunció que obtuvo un nuevo título.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Karina Geloso, secretaria de gestión territorial y capacitación de la Municipalidad de Chacabuco. Es odontóloga, abogada y ahora licenciada en Educación. Ella misma dio a conocer que aprobó la tesis de la carrera que curso gracias al convenio de la Comuna con la Universidad Nacional de Hurlingham.
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