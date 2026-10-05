Necrológica III de Chacabuco

Que en paz descanse: Ramona
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- Ramona Isabel Ruarte viuda de Garavaglia. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Cuartel I. Sepelio a las 10.00
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