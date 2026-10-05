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lunes, 5 de octubre de 2026

Necrológica III de Chacabuco

 Que en paz descanse: Ramona

 

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- Ramona Isabel Ruarte viuda de Garavaglia. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Cuartel I. Sepelio a las 10.00

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