Nubes de tormenta en el horizonte de Chacabuco

Tiempo.
Poco a poco van aumentando las probabilidades de lluvia en Chacabuco y la zona.
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El pronóstico pasó de chubascos a tormentas para el miércoles. La zona todavía no entra en la alerta dictada para ese día pero todo puede cambiar con el paso del tiempo. Hasta ahora sólo se sabe que puede llover durante el día (Sigue 👇).
Por otro lado, los especialistas en meteorología y clima están bajando sus expectativas en cuanto a la intensidad de las precipitaciones que piensan que formarán parte del fenómeno del Niño. Todavía la situación es para preocuparse pero a partir de los registros de lluvias de esto últimos meses están recalculando las expectativas.
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