Peleas y daño en una vivienda del centro de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se reportaron hechos violentos en la zona céntrica de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Hubo peleas entre jóvenes en la plaza San Martín y luego a una cuadra de la Comisaría de Chacabuco. Esto llevó a que se tuvieran que movilizar recursos de la fuerza de seguridad para dispersar a los sujetos en pugna, que estaban en San Martín y Buenos Aires. Momentos después un joven de 19 años puso en conocimiento de los efectivos policiales presentes en el lugar que unas personas que se llegaron hasta si vivienda le causaron daños en la puerta de entrada. Al parecer, los violentos querían ingresar por la fuerza al lugar ubicado en San Martín entre Santa Fe y Buenos Aires.
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