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martes, 6 de octubre de 2026

Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

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Ahora se esperan lluvias intensas para la mañana y la tarde del miércoles. La probabilidad de lluvias comienza a la madrugada y termina por la noche. Los distritos bonaerenses cercanos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo (sigue 👇).

Los vecinos que viajen este miércoles hacia Mendoza, sepan que hay alerta naranja para la provincia de San Luis en la Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera, y en Mendoza, en General Alvear - Zona baja de San Rafael, Cordillera de San Carlos - Cordillera de Tunuyán.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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