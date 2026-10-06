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martes, 6 de octubre de 2026

Ladrones en fuga en Chacabuco

 


Esta mañana.

Un vecino corrió a dos ladrones esta mañana.



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Los delincuentes habían ingresado a la vivienda por la parte delantera y habían tomado una garrafa de gas. El dueño de casa advirtió la situación y salió al encuentro de los ladrones. Estos últimos escaparon dejando abandonada la garrafa.. Ocurrió en Perón entre Quintana y Bernardo de Irigoyen.


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