Ladrones en fuga en Chacabuco

Esta mañana.
Un vecino corrió a dos ladrones esta mañana.
Volver a Chacabuquero.
Los delincuentes habían ingresado a la vivienda por la parte delantera y habían tomado una garrafa de gas. El dueño de casa advirtió la situación y salió al encuentro de los ladrones. Estos últimos escaparon dejando abandonada la garrafa.. Ocurrió en Perón entre Quintana y Bernardo de Irigoyen.
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