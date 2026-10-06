Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 6 de octubre de 2026

Más datos del conflicto con un lesionado en un barrio de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó un conflicto entre vecinos que terminó con una persona lesionada en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto Chacabuco cerdo y pollo ofertas
"El corte perfecto", ofertas en Chacabuco

La Policía fue al lugar y pidió asistencia medica para el vecino lesionado, de 54 años. Sufrió una herida cortante en la cabeza. Fue trasladado al Hospital en ambulancia. Ocurrió en inmediaciones de Artigas y Padre Doglia. Al parecer, hubo un altercado por un teléfono celular. La otra parte es un masculino de 23 años.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Queja de un vecino de Chacabuco

- Más datos del accidente con un menor involucrado en Chacabuco

- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecina: "Agradezco a la jueza de faltas de Chacabuco"

- De Chacabuco a la Capital Federal por la despedida de Messi

- Bomberos: Incendio en un taller de costura de Chacabuco

- Mix: Convocatoria de ex Combatientes por Malvinas - Teatro por Conti - Plenario sindical

- Ladrones en fuga

- Necrológicas II

- Necrológica I

- Chocó con un chancho en una ruta de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Dos demorados de Chacabuco en otro distrito

- Desde Chacabuco promueve un paro provincial

- Detenido en Chacabuco por una malversación

- Emitieron la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecino accidentado en una avenida de Chacabuco

- La Municipalidad de Chacabuco busca cobrar deudas a obras sociales y prepagas

- Funcionaria de Chacabuco sigue obteniendo títulos

- Necrológicas IV

- Necrológica III

- Nubes de tormenta en el horizonte de Chacabuco

- Una importante fiesta se celebra en una localidad de Chacabuco 

- Necrológica II

- Necrológica I

- Video: Robó en Junín, fue a pistear y lo detuvieron 

- Se impone un nuevo motivo para sancionar a los automovilistas en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)