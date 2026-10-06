Más datos del conflicto con un lesionado en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un conflicto entre vecinos que terminó con una persona lesionada en un barrio de Chacabuco.
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La Policía fue al lugar y pidió asistencia medica para el vecino lesionado, de 54 años. Sufrió una herida cortante en la cabeza. Fue trasladado al Hospital en ambulancia. Ocurrió en inmediaciones de Artigas y Padre Doglia. Al parecer, hubo un altercado por un teléfono celular. La otra parte es un masculino de 23 años.
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