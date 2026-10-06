Queja de un vecino de Chacabuco

Reclamo.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero para informar que hay baja presión en la planta de ósmosis inversa del barrio Parque Chacabuco. Esto dificulta la carga de bidones por parte de personas que quieren acceder al líquido tratado contra la presencia de arsénico. Hace unos días fue publicado el reclamo de una vecina del Barrio Parque Chacabuco sobre la baja presión en la red de agua corriente.
Volver a Chacabuquero.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Conflicto con un lesionado en un barrio de Chacabuco
- Más datos del accidente con un menor involucrado en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecina: "Agradezco a la jueza de faltas de Chacabuco"
- De Chacabuco a la Capital Federal por la despedida de Messi
- Bomberos: Incendio en un taller de costura de Chacabuco
- Mix: Convocatoria de ex Combatientes por Malvinas - Teatro por Conti - Plenario sindical
- Chocó con un chancho en una ruta de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Dos demorados de Chacabuco en otro distrito
- Desde Chacabuco promueve un paro provincial
- Detenido en Chacabuco por una malversación
- Emitieron la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecino accidentado en una avenida de Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco busca cobrar deudas a obras sociales y prepagas
- Funcionaria de Chacabuco sigue obteniendo títulos
- Nubes de tormenta en el horizonte de Chacabuco
- Una importante fiesta se celebra en una localidad de Chacabuco
- Video: Robó en Junín, fue a pistear y lo detuvieron
- Se impone un nuevo motivo para sancionar a los automovilistas en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario