De Chacabuco a la Capital Federal por la despedida de Messi

Viaje
Un grupo de vecinos viaja este martes a la Capital Federal para ver en el estadio de River Plate el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina de Fútbol. Se reunieron en la estación de colectivos de la ciudad. Además de las camisetas con el número 10, algunos llevaron en el equipaje banderas argentinas con la leyenda "Chacabuco".
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