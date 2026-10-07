Secuestraron un camión por una falta en Chacabuco y algo más

Detalles de los operativos de Tránsito.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que fue retenido un camión entre otros vehículos en los operativos realizados el lunes y el martes en Chacabuco.
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Operativos de prevención y dinámicos en distintos puntos de la ciudad: Retenciones de vehículos: 5 motocicletas: por falta de documentación reglamentaria, casco y luces (cuatro de ellas sin chapa patente). 1 camión: por girar a la izquierda sin licencia de conducir y sin seguro obligatorio. 1 camioneta: por circular sin documentación reglamentaria. Actas e infracciones: 13 actas por girar a la izquierda. 12 actas por estacionar sobre la ciclovía. 1 acta por poseer enganche sobresaliente. Retención de 2 licencias de conducir por circular a contramano.
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