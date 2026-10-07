Registro de lluvia en Chacabuco y problemas en la autopista

Esta tarde complicada.
Si bien la tormenta no ha sido fuerte en la ciudad de Chacabuco, ha llovido sin parar desde hace unas horas.
Volver a Chacabuquero.
El registro de precipitaciones ha alcanzado a las 16.40 los 33 milímetros.
En la autopista, la Policía fue alertada por la suerte de dos autos en inmediaciones del límite entre Chacabuco y Junín. Uno sufrió un reventón de un neumático y debió detener marcha bajo la lluvia para cambiarlo. Otro fue encontrado sin ocupantes y se inició una investigación para saber qué le pasó.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Importante donación de un benefactor para Chacabuco
- El Municipio de Chacabuco lanzó un plan para regularizar construcciones no declaradas
- Conflicto entre mujeres y daños en una vivienda de Chacabuco
- Feria, encuentros y festejos en Chacabuco este fin de semana
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Ciclista de Chacabuco destacado en Juegos en el exterior
- Vecinos de Chacabuco convocados por el Instituto de la Vivienda
- Secuestraron un camión por una falta en Chacabuco y algo más
- Robo en una vivienda de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Demorado por la policía en un barrio de Chacabuco
- Aumentó el nivel de la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Queja de un vecino de Chacabuco
- Conflicto con un lesionado en un barrio de Chacabuco
- Más datos del accidente con un menor involucrado en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecina: "Agradezco a la jueza de faltas de Chacabuco"
- De Chacabuco a la Capital Federal por la despedida de Messi
- Bomberos: Incendio en un taller de costura de Chacabuco
- Mix: Convocatoria de ex Combatientes por Malvinas - Teatro por Conti - Plenario sindical
No hay comentarios:
Publicar un comentario