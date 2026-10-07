Esta noche lluviosa.
En esta noche lluviosa hubo problemas en la ruta 7 a la altura de Chacabuco.
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Un colectivo no pudo seguir avanzando porque una rueda quedó atrapada en un pozo en el kilómetro 212. Esto afectó el tránsito vehicular. Conocidos son las quejas por la falta de mantenimiento en la zona del paso a nivel del ferrocarril. El gobierno nacional, o el ente contralor de las concesiones viales debería tomar cartas en el asunto para promover las correspondientes reparaciones.
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