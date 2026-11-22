Esta noche. Se agregó un video.
Esta noche la Policía demoró a un menor de edad de 15 años a pedido de unos vecinos que lo habían retenido, en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, lo acusaron del robo de dos motos. Hubo un tumulto en Quintana y Pueyrredón en el que varios vecinos increparon al joven hasta el arribo de la Policía. Se concentraron en el lugar tres patrulleros de la Comisaría, un móvil de Control Urbano y hasta una ambulancia del SAME. Los vecinos también buscaron a otro joven que había sufrido un robo recientemente.
Accidente. Por otro lado, hubo un choque entre dos vehículos en Mitre entre Rocha y Juan Manuel de Rosas.
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