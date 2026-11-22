Nota pedida.
El Centro de Formación Artística New Dance vuelve a escribir una página inolvidable en su historia.
Volver a Chacabuquero.
En Villa Carlos Paz, Córdoba, nuestra delegación participó de las Segundas Finales Nacionales, una competencia que reunió a escuelas, bailarines y academias de distintos puntos del país, donde nuestros alumnos demostraron todo su talento, compromiso, preparación y pasión por la danza.
Resultados: Reggaeton juniors 🥇, Hip hop juveniles 🥇, Hip hop juniors 🥈, Reggaeton azul juvenil 🥇, Urban mix dúo Sofi y Pili 🥇, Urbano solista Ámbar 🥈, Reggaeton juvenil blanco 🥇, Hip hop alimañas junior 🥇, Urbano solista Valentina 🥇, Hip hop locking de trajes juveniles 🥇, Benja Santander, mención especial ❤️, 🏆 Mención de trofeo: mejor creador y preparador de coreografías, Matías Salas. 🏆🥇 Premio a mejor academia del certamen + $400.000 campeones nacionales.
Como institución, estos reconocimientos nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir creciendo, apostando a la formación artística, al compañerismo, a los valores y a la danza como herramienta de expresión, aprendizaje y contención. Hoy no solamente celebramos ser campeones nacionales. Celebramos el camino recorrido, la unión de este gran equipo y la satisfacción de ver cómo los sueños, con trabajo y perseverancia, se convierten en realidad.
¡Esto es New Dance! ¡Orgullosos de nuestros campeones! 🏆 El esfuerzo nos trajo hasta acá. La pasión nos impulsa a seguir adelante. Firma: Ballet New Dance Chacabuco
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