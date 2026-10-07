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miércoles, 7 de octubre de 2026

El Municipio de Chacabuco lanzó un plan para regularizar construcciones no declaradas

Detalles.

La Municipalidad de Chacabuco puso en marcha un Plan de Regularización para Construcciones y Ampliaciones sin Declarar, destinado a vecinos y vecinas que hayan realizado obras que aún no fueron incorporadas formalmente a la documentación municipal.



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Por tiempo limitado, el Municipio perdonará toda o gran parte de la multa si el contribuyente declara lo ya construido, Hasta 100% de descuento en la multa, hasta 18 cuotas para pagar el resto, 180 días para aprovecharlo

¿Cuánto se descuenta de la multa?:

Casa propia: Hasta 70 m² 100%, De 70 a 150 m² 75%, Más de 150 m² 50%

Comercio propio: Hasta 70 m² 100%, Hasta 300 m² 75%, Más de 300 m² 50%

Depósitos e industrias: Hasta 300 m² 75%, Más de 300 m² 50%

Clubes e instituciones: 100% Sociedades de fomento, centros de jubilados, clubes, entidades benéficas y culturales, templos y escuelas (sigue).

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Se puede acceder hasta 25% de descuento extra, si la construcción tiene más de 10 años. Para casas y comercios de menos de 150 m².

Requisitos: Expediente de obra a declarar. Acreditar antigüedad de la obra. Que la obra ya esté terminada y sea segura. Para mayores detalles concurrir a la Dirección de obras particulares o a la Dirección de Recaudación

Para construcciones ya terminadas y permitidas en su zona el descuento se aplica sobre la multa; los derechos de construcción pueden pagarse hasta en 18 cuotas con débito automático (2% mensual), con las tasas municipales al día o en plan de pago.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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