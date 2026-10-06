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martes, 6 de octubre de 2026

Bomberos: Incendio en un taller de costura de Chacabuco

Esta mañana.

La sirena de bomberos voluntarios fue motivada por un incendio en un taller de costura ubicado en los fondos de una vivienda de Chacabuco.



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Ocurrió en Italia entre Pinto y Conesa. Se enviaron 2 dotaciones de bomberos al lugar. También se pidió asistencia del SAME para una persona. La Policía y Tránsito fueron convocados para asegurar la zona y cortar la circulación vehícular.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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