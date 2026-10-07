Importante donación de un benefactor para Chacabuco

Comunicado.
El Hogar del Niño “Eva Perón”, recibió una donación de insumos escolares por parte de Eugenio Casasco, titular de Laboratorios Casasco, que se suma a la donación previamente realizada al Hogar Geriátrico del Hospital Municipal.
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De esta manera, el Municipio de Chacabuco y la Secretaría y Dirección de Salud, continúan gestionando y articulando junto a Casasco para la mejora de insumos en dependencias de la salud pública, invirtiendo en brindar un mejor servicio para quienes allí asisten.
Comunicado de la Municipalidad de Chacabuco
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