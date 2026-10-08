Un demorado en un barrio de Chacabuco

Este jueves.
En horas varios vecinos escucharon el sonido de las sirenas de moviles policiales desplazándose a alta velocidad por las calles de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, este desplazamiento estuvo relacionado con un incidente que terminó con una persona de sexo masculino demorada. Se trataría de un sujeto que no respetó una medida judicial de no acercamiento. La mujer que cuenta con la protección fue la que habría dado el alerta. Tras algunos momentos de tensión la situación pudo ser controlada. El sujeto fue trasladado en un patrullero. Ocurrió en inmediaciones de Dante Secondo y Almafuerte.
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