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jueves, 8 de octubre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Noemí.

 

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  - Noemí Concepción Fernández viuda de Herrera "Mimí". Falleció a los 92 años.Casa de duelo: Arenales 58. Sepelio a las 15.00 tras misa de cuerpo presente en la parroquia San Isidro Labrador

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