Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Noemí.
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- Noemí Concepción Fernández viuda de Herrera "Mimí". Falleció a los 92 años.Casa de duelo: Arenales 58. Sepelio a las 15.00 tras misa de cuerpo presente en la parroquia San Isidro Labrador
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