Una mala noticia para el ex intendente Victor Aiola

|Víctor Aiola en el 2021
Otra.
Se conoció una información negativa para el ex intendente de Chacabuco Victor Aiola.
Volver a Chacabuquero.
El Honorable Tribunal de Cuentas la aplicó otra multa. Esta vez fue por irregularidades en el Ejercicio 2021. La resolución fue emitida el 24 de septiembre, y la publicó el sitio web provincial Real Politik.
"Una de las observaciones corresponde a la contratación de oxígeno medicinal a Air Liquide por 7.935.006 pesos. La administración municipal utilizó una licitación privada, pese a que el Tribunal determinó que la operación superaba el límite permitido para ese procedimiento".
"La segunda contratación observada fue la compra directa de dos camiones regadores a Rental Trucks por 7.461.000 pesos. El procedimiento previo, declarado desierto, había sido convocado para adquirir tres chasis. Sin embargo, luego se compraron dos equipos completos, con tanque de agua y sistema de riego. Para justificar la operación, el municipio invocó una oportunidad comercial que permitía entregar cinco equipos fuera de uso como parte de pago. El Tribunal sostuvo que, al tratarse de bienes diferentes de los previstos originalmente, correspondía realizar una nueva licitación. También señaló que la ordenanza que convalidó la contratación fue posterior a la compra".
"El fallo mantuvo además observaciones sobre fondos afectados y de terceros cuyos saldos contables no estaban respaldados en las cuentas bancarias correspondientes. Las diferencias alcanzaban los 79.999.600 pesos y los 53.359.397,65 pesos, respectivamente, y encontraban compensación en fondos existentes en cuentas de recursos ordinarios".
Se ratificó una multa de 40 mil pesos a la contadora municipal Estela Adriana Ferrari, una amonestación a la jefa de Compras, Mariana Camera, y un llamado de atención a la responsable de Patrimonio, Myrian Fabiana Beleche. Pero no fueron todas malas. Se dejó sin efecto un cargo por 90.928,13 pesos que debían afrontar solidariamente Aiola y Ferrari, vinculado con la falta de documentación de un subsidio de 58.000 pesos para la cooperadora de la Escuela Nro. 20. Se presentó documentación.
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